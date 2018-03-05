В Польше задержали украинцев, которые хотели вывезти 160 килограммов черной икры

Товар задержан. Спикер Бескидского отдела Пограничной службы в Перемышле майор Эльжбета Пикор сообщила, что товар задержали в воскресенье в польско-украинском пограничном пункте пропуска "Кросценко" Подкарпатского воеводства.

Во время проверки двух частных автомобилей, ехавших из Польши в Украину, служащие пограничной службы нашли стеклянные и пластиковые контейнеры без маркировки.

"Оказалось, что это незаконный груз из Италии икры осетра сибирского. Это дорогой товар, самая дорогая икра. Водители утверждали, что они только курьеры, а их задача - привезти товары потребителям во Львове", - сказала майор Пикор.

Майор подчеркнула, что согласно законодательству, перевозить через границу разрешается только одну банку икры осетровых рыб. Это до 125 граммов на человека в индивидуально промаркированных упаковках, то есть имеющие метку с подтверждением законности источника приобретения. В противном случае - это преступление, которое карается лишением свободы до 5 лет.

Водители являются гражданами Украины в возрасте 24 и 28 лет, которые не имели разрешений на ввоз большого количества икры. Кроме того, контейнеры с товаром ни были промаркированы. Польские пограничники задержали товар, а по украинцам открытое уголовное производство.