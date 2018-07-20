У Польщі засудили російського пілота за порушення повітряного простору

Інцидент стався під час Світових днів молоді, які відбулися у Польщі 2016 року. Росіянин брав участь у Чемпіонаті світу з авіа-акробатики, який відбувався у місті Радом. До Польщі пілот прилетів з Чехії, він пояснював, що не знав про візит папи римського Францика і про те, що повітряний простір на час проведення Світових днів молоді буде закритий.



"Це дуже проста справа. Доказовий матеріал – одностайний, а правила, які є чинними в галузі авіаційного права, теж є однозначними. Кожен, хто хоче з’явитися у нашому повітряному просторі, повинен дотримуватися відповідних правил", - повідомила суддя Марціна Кобильська.



Вирок не підлягає оскарженню.

Раніше, російський військовий транспортний літак порушив повітряний простір Естонії в Балтійському морі неподалік острова Вайндлоо. Про це повідомляє Радіо Свобода з посиланням на ЗС Естонії.