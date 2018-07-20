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У Польщі засудили російського пілота за порушення повітряного простору

У Польщі засудили російського пілота за порушення повітряного простору

Київ • УНН

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КИЇВ. 20 липня. УНН. Окружний суд в польському Радомі підтримав вирок суду першої інстанції, котрий засудив російського пілота на півроку в’язниці та штраф у розмірі десять тисяч злотих (близько 2320 євро). Чоловіка звинувачено у порушенні закритого повітряного простору над Польщею. Про це повідомляє УНН з посиланням на "Польське Радіо".

Інцидент стався під час Світових днів молоді, які відбулися у Польщі 2016 року. Росіянин брав участь у Чемпіонаті світу з авіа-акробатики, який відбувався у місті Радом. До Польщі пілот прилетів з Чехії, він пояснював, що не знав про візит папи римського Францика і про те, що повітряний простір на час проведення Світових днів молоді буде закритий.

"Це дуже проста справа. Доказовий матеріал – одностайний, а правила, які є чинними в галузі авіаційного права, теж є однозначними. Кожен, хто хоче з’явитися у нашому повітряному просторі, повинен дотримуватися відповідних правил", - повідомила суддя Марціна Кобильська.

Вирок не підлягає оскарженню.

Раніше, російський військовий транспортний літак порушив повітряний простір Естонії в Балтійському морі неподалік острова Вайндлоо. Про це повідомляє Радіо Свобода з посиланням на ЗС Естонії.

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