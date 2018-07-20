В Польше осудили российского пилота за нарушение воздушного пространства

Инцидент произошел во время Мировых дней молодежи, которые произошли в Польше в 2016 году. Гражданин России участвовал в Чемпионате мира по авиа-акробатике, который проходил в городе Радом. В Польшу пилот прилетел из Чехии, он объяснял, что не знал о визите папы римского Францика и о том, что воздушное пространство на время проведения Всемирных дней молодежи будет закрыто.



"Это очень простое дело. Доказательный материал - единодушный, а правила, действующие в области авиационного права, тоже являются однозначными. Каждый, кто хочет появиться в нашем воздушном пространстве, должен соблюдать соответствующие правила", - сообщила судья Марцина Кобыльская.



Приговор обжалованию не подлежит.

Ранее, российский военный транспортный самолет нарушил воздушное пространство Эстонии в Балтийском море неподалеку от острова Вайндлоо. Об этом сообщает Радио Свобода со ссылкой на ВС Эстонии.