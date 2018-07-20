В Польше осудили российского пилота за нарушение воздушного пространства

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Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
9 марта, 17:47 • 38588 просмотра

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы

Эксклюзив
Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
9 марта, 09:44 • 102103 просмотра

Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 124135 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 131681 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 168967 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 153286 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

Эксклюзив
США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 141040 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

Эксклюзив
В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 130453 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

Эксклюзив
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 181217 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 118328 просмотра

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В Польше осудили российского пилота за нарушение воздушного пространства

В Польше осудили российского пилота за нарушение воздушного пространства

Киев  •  УНН

 • 8120 просмотра

КИЕВ. 20 июля. УНН. Окружной суд в польском Радоме поддержал приговор суда первой инстанции, который приговорил российского пилота на полгода тюрьмы и штраф в размере десять тысяч злотых (около 2320 евро). Мужчину обвинили в нарушении закрытого воздушного пространства над Польшей. Об этом сообщает УНН со ссылкой на "Польское радио".

Инцидент произошел во время Мировых дней молодежи, которые произошли в Польше в 2016 году. Гражданин России участвовал в Чемпионате мира по авиа-акробатике, который проходил в городе Радом. В Польшу пилот прилетел из Чехии, он объяснял, что не знал о визите папы римского Францика и о том, что воздушное пространство на время проведения Всемирных дней молодежи будет закрыто.

"Это очень простое дело. Доказательный материал - единодушный, а правила, действующие в области авиационного права, тоже являются однозначными. Каждый, кто хочет появиться в нашем воздушном пространстве, должен соблюдать соответствующие правила", - сообщила судья Марцина Кобыльская.

Приговор обжалованию не подлежит.

Ранее, российский военный транспортный самолет нарушил воздушное пространство Эстонии в Балтийском море неподалеку от острова Вайндлоо. Об этом сообщает Радио Свобода со ссылкой на ВС Эстонии.

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