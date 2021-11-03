У Польщі зафіксували першу смерть жінки, пов'язану з обмеженням на аборти

Деталі

30-річна жінка, повідомила адвокат Іоланта Будзовська, що представляє інтереси її сім’ї, поступила в лікарню на 22 тижні вагітності з відходженням навколоплідних вод. Лікарі підтвердили патологію вагітності. Плід загинув, у жінки почався септичний шок і через 24 години після надходження в лікарню вона померла.

Адвокат додала, що жінка зв’язувалася з родичами і розповіла їм, що лікарі не стали переривати вагітність, заявивши, що потрібно “почекати і подивитися”.

Тобто, підкреслює адвокат, лікарі діяли відповідно до рішення Конституційного суду Польщі, який у жовтні 2020 року заборонив проводити аборт у разі невиліковної хвороби плода. Переривання вагітності, говорилося в рішенні суду, допустимо тільки якщо вона настала в результаті зґвалтування або якщо є загроза життю або здоров’ю матері.

У лікарні в Пщине, де лікувалася жінка, заявили, що “єдиним фактором”, що визначає її лікування, була безпека пацієнтки і плода. Рішення про те, чи слід переривати вагітність, є “іншим питанням”. Всі медичні рішення, додали представники лікарні “приймалися з урахуванням правових положень і стандартів поведінки, що діють у Польщі”.

Представники правлячої Консервативної партії “Закон і справедливість”, у свою чергу, вважають, що мова йде про “лікарську помилку”. Вони також вказують, що закон не забороняє проводити аборти при загрозі життю і здоров’ю матері.

Пацієнтка померла у лікарні в Пщине у вересні 2021 року, проте широкій громадськості стало відомо про це лише в кінці жовтня. Як зазначає Politico, особливу увагу до події залучено на фоні законопроекту, який надійшов до парламенту та передбачає покарання за аборт аж до 25 років позбавлення волі або довічного ув’язнення при обтяжуючих обставинах. Законопроект, підготовлений противниками абортів, рекомендований до розгляду в першому читанні.

Довідка

У Польщі — одне з найжорсткіших антиабортних законодавств в Європі. Після рішення Конституційного Суду про заборону абортів у разі невиліковної хвороби плода в Польщі пройшли масові акції протесту.