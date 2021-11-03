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В Польше зафиксировали первую смерть женщины, связанную с ограничением на аборты

Киев • УНН

 • 27133 просмотра

КИЕВ. 3 ноября. УНН. В больнице города Пщина на юге Польши умерла женщина, беременность которой врачи отказались прерывать из-за действующих в стране ограничений, пишет УНН со ссылкой на Politico.

В Польше зафиксировали первую смерть женщины, связанную с ограничением на аборты

Детали

30-летняя женщина, сообщила адвокат Иоланта Будзовска, представляющая интересы ее семьи, поступила в больницу на 22 неделе беременности с отхождением околоплодных вод. Врачи подтвердили патологию беременности. Плод погиб, у женщины начался септический шок и через 24 часа после поступления в больницу она умерла.

Адвокат добавила, что женщина связывалась с родственниками и рассказала им, что врачи не стали прерывать беременность, заявив, что нужно “подождать и посмотреть”.

То есть, подчеркивает адвокат, врачи действовали в соответствии с решением Конституционного суда Польши, который в октябре 2020 года запретил проводить аборт в случае неизлечимой болезни плода. Прерывание беременности, говорилось в решении суда, допустимо только если она наступила в результате изнасилования или если есть угроза жизни или здоровью матери.

В больнице в Пщине, где лечилась женщина, заявили, что “единственным фактором”, определяющим ее лечение, была безопасность пациентки и плода. Решение о том, следовало ли прерывать беременность, является “другим вопросом”. Все медицинские решения, добавили представители больницы, “принимались с учетом правовых положений и стандартов поведения, действующих в Польше”.

Представители правящей консервативной партии “Закон и справедливость”, в свою очередь, считают, что речь идет о “врачебной ошибке”. Они также указывают, что закон не запрещает проводить аборты при угрозе жизни и здоровью матери.

Пациентка умерла в больнице в Пщине в сентябре 2021 года, однако широкой общественности стало известно об этом лишь в конце октября. Как отмечает Politico, особое внимание к произошедшему привлечено на фоне поступившего в парламент законопроекта, предусматривающего наказание за аборт вплоть до 25 лет лишения свободы или пожизненного заключения при отягчающих обстоятельствах. Законопроект, подготовленный противниками абортов, рекомендован к рассмотрению в первом чтении.

Справка

В Польше — одно из самых жестких антиабортных законодательств в Европе. После решения Конституционного суда о запрете абортов в случае неизлечимой болезни плода в Польше прошли массовые акции протеста.

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