У Польщі за вихідні сталися 2,6 тис. пожеж на пустирях, постраждали 5 осіб
Київ • УНН
КИЇВ. 26 березня. УНН. З п’ятниці по неділю у Польщі сталося понад 2600 випадків пожеж трави та пустирів. Про це повідомляє УНН з посиланням на Польське радіо.
Повідомляється, що внаслідок цих інцидентів постраждало п’ятеро осіб.
За даними видання, від п’ятниці у Польщі триває кампанія "СТОП пожежам трави" Міністерства внутрішніх справ та адміністрації і Державної пожежної служби. Одним з її завдань є змусити суспільство усвідомити збитки, що виникають унаслідок підпалення трави та пустирів.
Від початку року кількість пожеж трави та пустирів по всій території Польщі становить 14 654 випадків. Внаслідок них постраждали 19 людей, одна особа загинула.
Торік сталося майже 49 тисяч таких пожеж, що знищили приблизно 18 тисяч гектарів трави. Внаслідок торічних пожеж загинуло семеро осіб, 81 людина зазнала травм. Найчастіше траву підпалюють навесні – у березні та квітні. Подібна практика у Польщі юридично заборонена.
Спалення трави призводить до великих матеріальних збитків, що торік оцінили майже в 33 млн злотих. Через підпалення трави вогонь може перекинутися на господарські та житлові будівлі, а також на ліс, відновлення якого може тривати кількадесят років.
Нагадаємо, на Буковині через спалювання сухої трави ледь не загорілася АЗС.