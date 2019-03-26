В Польше за выходные произошли 2,6 тыс. пожаров на пустырях, пострадали 5 человек

Сообщается, что в результате этих инцидентов пострадали пять человек.

По данным издания, с пятницы в Польше продолжается кампания "СТОП пожарам травы" Министерства внутренних дел и администрации и Государственной пожарной службы. Одной из ее задач является заставить общество осознать убытки, возникающие вследствие поджога травы и пустырей.

С начала года количество пожаров травы и пустырей по всей территории Польши составляет 14 654 случаев. Вследствие них пострадали 19 человек, один человек погиб.

В прошлом году произошло почти 49 000 таких пожаров, уничтоживших примерно 18 000 гектаров травы. Вследствие прошлогодних пожаров погибли семь человек, 81 человек получил травмы. Чаще всего траву поджигают весной - в марте и апреле. Подобная практика в Польше юридически запрещена.

Сожжения травы приводит к большому материальному ущербу, что в прошлом году оценили почти в 33 млн злотых. Из-за поджога травы огонь может перекинуться на хозяйственные и жилые здания, а также на лес, восстановление которого может длиться несколько лет.

Напомним, на Буковине из-за сжигания сухой травы чуть не загорелась АЗС.