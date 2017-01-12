У Польщі введуть в обіг нову банкноту

Так, на банкноті в 500 злотих буде зображений король Ян III Собеський.

Прохання переглянути доцільність випуску банкноти раніше направило Міністерство розвитку. Причиною стало занепокоєння чиновників стосовно того, що злочинці будуть використовувати банкноту такого високого номіналу в своїх цілях.

Глава Нацбанку Польщі заявив, що плани випуску купюри не були змінені.