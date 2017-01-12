У Польщі введуть в обіг нову банкноту
Київ • УНН
КИЇВ. 12 січня. УНН. У Польщі в лютому увійде в обіг нова банкнота номіналом 500 злотих. Про це заявив глава Національного банку країни Адам Гляпіньский, передає УНН з посиланням на Польське радіо.
Так, на банкноті в 500 злотих буде зображений король Ян III Собеський.
Прохання переглянути доцільність випуску банкноти раніше направило Міністерство розвитку. Причиною стало занепокоєння чиновників стосовно того, що злочинці будуть використовувати банкноту такого високого номіналу в своїх цілях.
Глава Нацбанку Польщі заявив, що плани випуску купюри не були змінені.