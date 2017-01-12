В Польше введут в обращение новую банкноту
Киев • УНН
КИЕВ. 12 января. УНН. В Польше в феврале введут в обращение новую банкноту номиналом 500 злотых. Об этом заявил глава Национального банка страны Адам Гляпинский, передает УНН со ссылкой на Польское радио.
Так, на банкноте в 500 злотых будет изображен король Ян III Собеский.
Просьбу пересмотреть целесообразность выпуска банкноты ранее направило Министерство развития. Причиной стало беспокойство чиновников относительно того, что преступники будут использовать банкноту такого высокого достоинства в своих целях.
Глава Нацбанка Польши заявил, что планы выпуска купюры изменены не были.