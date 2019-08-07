У Польщі визначили дату проведення парламентських виборів

Прес-секретар глави держави Блажей Спихальський розповів, що президент підписав відповідний указ. Вибори в польський Сейм пройдуть 13 жовтня.

Відзначимо, що найвищий рейтинг серед виборців має правляча партія "Право і справедливість". Минулі вибори в Польщі відбулися в 2015 році.

Як повідомляв УНН, також цієї осені, 7 і 17 листопада, пройдуть парламентські вибори в Білорусі.