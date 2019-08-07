В Польше определили дату проведения парламентских выборов
Киев • УНН
КИЕВ. 7 августа. УНН. Парламентские выборы в Польше состоятся 13 октября. Указ о назначении парламентских выборов подписал президент Польши Анджей Дуда, передает УНН со ссылкой на Польское радио.
Пресс-секретарь главы государства Блажей Спыхальский рассказал, что президент подписал соответствующий указ. Выборы в польский Сейм пройдут 13 октября.
Отметим, что наивысший рейтинг среди избирателей имеет правящая партия “Право и справедливость”. Прошлые выборы в Польше состоялись в 2015 году.
Как сообщал УНН, также этой осенью, 7 и 17 ноября, пройдут парламентские выборы в Беларуси.