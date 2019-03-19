У Польщі від грипу померло 108 людей
Київ • УНН
КИЇВ. 19 березня. УНН. З 1 жовтня у Польщі від вірусу грипу та його ускладнень померло 108 осіб. Найбільша кількість смертей зареєстрована у віковій групі старше 65-ти років. Про це повідомляє УНН з посиланням на Радіо Польща.
18 березня був опублікований останній епідеміологічний звіт про захворюваність та летальні випадки від вірусу грипу у Польщі.
Згідно з інформацією викладеною у ньому, з початку епідсезону, тобто з 1 жовтня, у Польщі зареєстровано 108 смертей через вірус грипу та його ускладнення. Найбільша кількість цих смертей зареєстрована у віковому діапазоні після 65-ти років.
Як повідомила голова Національного центру грипу, професор Лідія Бридак, штам вірусу грипу, який призвів до найбільшого числа смертей був у складі вакцини, але, очевидно, вакцина не спрацювала.
Загалом, згідно з даними реєстру Національного центру, від 1 жовтня від грипу та аналогічних вірусів постраждали понад 3 млн 92 тис. осіб.
Раніше УНН повідомляв, що від грипу з початку епідсезону померло 47 українців.