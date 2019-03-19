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В Польше от гриппа умерло 108 человек

Киев • УНН

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КИЕВ. 19 марта. УНН. С 1 октября в Польше от вируса гриппа и его осложнений умерло 108 человек. Наибольшее количество смертей зарегистрировано в возрастной группе старше 65-ти лет. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Радио Польша.

В Польше от гриппа умерло 108 человек

18 марта был опубликован последний эпидемиологический отчет о заболеваемости и про летальные исходы от вируса гриппа в Польше.

Согласно информации изложенной в нем, с начала эпидсезона, то есть с 1 октября, в Польше зарегистрировано 108 смертей из-за вируса гриппа и его осложнения. Наибольшее количество этих смертей зарегистрировано в возрастном диапазоне после 65-ти лет.

Как сообщила председатель Национального центра гриппа, профессор Лидия Бридак, штамм вируса гриппа, который привел к наибольшему числу смертей был в составе вакцины, но, очевидно, вакцина не сработала.

В целом, согласно данным реестра Национального центра от 1 октября от гриппа и аналогичных вирусов пострадали более 3 млн 92 тыс. человек.

Ранее сообщал УНН, что от гриппа с начала эпидсезона умерло 47 украинцев.

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