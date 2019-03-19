В Польше от гриппа умерло 108 человек

18 марта был опубликован последний эпидемиологический отчет о заболеваемости и про летальные исходы от вируса гриппа в Польше.



Согласно информации изложенной в нем, с начала эпидсезона, то есть с 1 октября, в Польше зарегистрировано 108 смертей из-за вируса гриппа и его осложнения. Наибольшее количество этих смертей зарегистрировано в возрастном диапазоне после 65-ти лет.



Как сообщила председатель Национального центра гриппа, профессор Лидия Бридак, штамм вируса гриппа, который привел к наибольшему числу смертей был в составе вакцины, но, очевидно, вакцина не сработала.



В целом, согласно данным реестра Национального центра от 1 октября от гриппа и аналогичных вирусов пострадали более 3 млн 92 тыс. человек.

Ранее сообщал УНН, что от гриппа с начала эпидсезона умерло 47 украинцев.