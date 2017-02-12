У Польщі в ДТП потрапив автобус американського музичного гурту
Київ • УНН
КИЇВ. 12 лютого. УНН. Під Лудзю вантажівка врізалась в автобус в якому перебувало 12 осіб. В результати ДТП 13 осіб доправили до лікарні, передає УНН з посиланням на Польське радіо.
За повідомлення поліціі, після 8 ранку вантажний автомобіль врізався в "зад" автобуса, що їхав перед ним, в автобусі перебувало 12 осіб. За інформацією поліції, водій вантажівки є шведом і перевозив американську музичну групу The Dillinger Escape Plan.
13 осіб потрапило до лікарні унаслідок аварії на державній дорозі №1 неподалік Радомська в Лудзькому воєводстві.
Поліція взяла у водіїв проби крові для перевірки на наявність в ній алкоголю.
Як повідомляв УНН, водій, що спровокував ДТП із авто прем'єрки Польщі, визнав свою провину.