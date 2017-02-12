В Польше в ДТП попал автобус американской музыкальной группы

По сообщению полиции, после 8 утра грузовой автомобиль врезался в "зад" автобуса, который ехал перед ним, в автобусе находилось 12 человек. По информации полиции, водитель грузовика является шведом и перевозил американскую музыкальную группу The Dillinger Escape Plan.

13 человек попали в больницу в результате аварии на государственной дороге №1 неподалеку Радомска в Лудзьком воеводстве.

Полиция взяла у водителей пробы крови для проверки на наличие в ней алкоголя.

Как сообщал УНН, водитель, спровоцировавший ДТП с авто премьера Польши, признал свою вину .