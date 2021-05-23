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У Польщі телефонними дзвінками заохочуватимуть людей вакцинуватися

Київ • УНН

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КИЇВ. 23 травня. УНН. Польський уряд вирішив заохочувати жителів записуватися на вакцинацію адресними телефонними дзвінками, які будуть здійснюватися Національним фондом здоров'я або іншими суб'єктами. Про це в ефірі радіо Rmf24 повідомив міністр охорони здоров'я Польщі Адам Недзельський, пише УНН.

У Польщі телефонними дзвінками заохочуватимуть людей вакцинуватися

Цитата

“Ми думаємо про таку вихідну кампанію, як телефонні дзвінки від Національного фонду охорони здоров’я або інших служб довіри, що співпрацюють з нами, щоб вони також заохочували пацієнтів або виявляли свої проблеми з доступністю” — сказав міністр.

Деталі

Він додав, що пілотний проект був здійснений у Національному фонді охорони здоров’я, де фізична доступність вакцини в місці, розташованому поруч з будинком, має особливе значення для людей похилого віку. За його словами, Польща наближається до такого пункту, коли всі охочі будуть вакциновані, і “ця вакцинація буде чекати пацієнта, а не — як зараз — пацієнта на вакцинацію”.

Він додав, що для цього уряд певний час не розглядає питання фінансового стимулювання.

Доповнення

Уряд Польщі запропонував керівництву Данії викупити препарат від коронавірусу компанії Johnson & Johnson (J&J), від якого там було вирішено відмовитися. Українці, які їдуть до Польщі на заробітки, будуть в обов'язковому порядку проходити вакцинацію від COVID-19 на українсько-польському кордоні. Робити щеплення будуть препаратом Johnson&Johnson.

Вакцинація в Польщі почалася 27 грудня 2020 року. У Польщі прищеплюють від коронавірусу препаратами компаній Moderna, Oxford/AstraZeneca, Pfizer/BioNTech і Johnson&Johnson.

В країні повністю вакцинували вже майже 4,8 млн осіб (дві дози або вакциновані препаратом Johnson&Johnson), першу дозу отримали понад 12 млн. осіб.

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