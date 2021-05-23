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В Польше телефонными звонками будут поощрять людей вакцинироваться

Киев • УНН

 • 15032 просмотра

КИЕВ. 23 мая. УНН. Польское правительство решило поощрять жителей записываться на вакцинацию адресными телефонными звонками, которые будут осуществляться Национальным фондом здоровья или другими субъектами. Об этом в эфире радио Rmf24 сообщил министр здравоохранения Польши Адам Недзельский, пишет УНН.

В Польше телефонными звонками будут поощрять людей вакцинироваться

Цитата

“Мы думаем о такой исходной кампании, как телефонных звонках от Национального фонда здравоохранения или других служб доверия, которые сотрудничают с нами, чтобы они также поощряли пациентов или проявляли свои проблемы с доступностью”, — сказал министр.

Детали

Он добавил, что пилотный проект был осуществлен в Национальном фонде здравоохранения, где физическая доступность вакцины в месте, расположенном рядом с домом, имеет особое значение для пожилых людей. По его словам, Польша приближается к такому пункту, когда все желающие будут вакцинированы, и “эта вакцинация будет ждать пациента, а не — как сейчас — пациента вакцинацию”.

Он добавил, что для этого правительство некоторое время не рассматривает вопросы финансового стимулирования.

Дополнение

Правительство Польши предложило руководству Дании выкупить препарат от коронавируса компании Johnson & Johnson (J & J), от которого там было решено отказаться. Украинцы, которые едут в Польшу на заработки, будут в обязательном порядке проходить вакцинацию от COVID-19 на украинском-польской границе. Делать прививки будут препаратом Johnson & Johnson.

Вакцинация в Польше началась 27 декабря 2020 года. В Польше прививают от коронавируса препаратами компаний Moderna, Oxford / AstraZeneca, Pfizer / BioNTech и Johnson & Johnson.

В стране полностью вакцинировали уже почти 4800000 человек (две дозы или вакцинированы препаратом Johnson & Johnson), первую дозу получили более 12 млн. Человек.

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