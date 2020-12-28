У Польщі розпочався тритижневий карантин: що заборонять

Так, у Республіці Польща на період з 28 грудня 2020 року до 17 січня 2021 року:

• Встановлено заборону на вільне переміщення осіб у новорічну ніч: з 19:00 31 грудня 2020 року до 6:00 1 січня 2021 року. Обмеження не стосується осіб, які виконуватимуть службові обов’язки.

• Призупинено роботу торгових центрів. Обмеження не стосується продуктових магазинів, газетних кіосків, аптек і магазинів засобів гігієни та побутової хімії, перукарень та косметичних салонів, великих меблевих магазинів, що функціонують в окремих приміщеннях.

• Призупинено обслуговування у готелях. Обмеження не стосується обслуговування працівників державних служб, медиків, пацієнтів спеціалізованих лікарень, представників COS (спортсмени). Виняток становлять також готелі для персоналу.

• Призупинено функціонування інфраструктури гірськолижних трас.

• Доступ до спортивної інфраструктури дозволено лише для осіб, які займаються професійним спортом.

• Встановлено 10-денний карантин для осіб, які в’їжджають до Польщі організованим транспортом.

• Продовжено заборону на самостійне переміщення осіб, які не досягли 16-річного віку (з понеділка по п’ятницю з 8:00 до 16:00).

• Продовжено заборону проїзду у громадському транспорті у кількості, що перевищує 50% сидячих місць, або 30% усіх місць.

• Продовжено обмеження на одночасне перебування у релігійних спорудах осіб, у кількості, що перевищує 1 особу/ 15м².

• Продовжено обмеження на проведення громадських заходів, кількість не пов’язаних родинними зв’язками учасників яких перевищує 5 осіб.

• Продовжено обмеження на функціонування спортзалів, фітнес-клубів, аквапарків.

• Продовжено обмеження щодо одночасного перебування у магазині кількості осіб, яка перевищує 1 особу/ 15м².

• Продовжено встановлений час обслуговування осіб літнього віку – 10:00-12:00.

• Продовжено обмеження на функціонування закладів громадського харчування. Реалізація замовлень лише з доставкою.

Поруч з цим, як повідомляють польські ЗМІ, глава польського уряду Матеуш Моравецький спростував заборони щодо обмеження пересування громадян під час новорічної ночі.

Нагадаємо, раніше міністр охорони здоров'я Адам Недзельський повідомляв, що Польща вводить національний карантин з 28 грудня до 17 січня.

Як повідомлялося в УНН, з 28 грудня змінюється режим в’їзду громадян України до Республіки Польща.