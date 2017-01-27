У Польщі розпочався форум "Європа-Україна"

"В Жешові розпочав роботу 10-й ювілейний Форум Європа-Україна", - написав посол.

Нагадаємо, заступник голови міністерства закордонних справ Польщі Ян Джєджічак заявив, якщо Україна не скасує заборону на в'їзд на свою територію, то представники міністерства закордонних справ Польщі не з'являться на польсько-український форум.

Як повідомляв УНН, Служба безпеки України скасувала заборону на в'їзд в Україну меру Перемишля Роберту Хомі.