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В Польше начался форум "Европа-Украина"

В Польше начался форум "Европа-Украина"

Киев • УНН

 • 11976 просмотра

КИЕВ. 27 января. УНН. В полськом городе Жешов начался юбилейный форум "Европа-Украина". Об этом в своем микроблоге Twitter сообщил посол Украины в Польше Андрей Дещица, передает УНН.

"В Жешове начал работу 10-й юбилейный Форум Европа-Украина", - написал посол.

Напомним, заместитель главы министерства иностранных дел Польши Ян Джеджичак заявил, если Украина не отменит запрет на въезд на свою территорию, то представители министерства иностранных дел Польши не появятся на польско-украинский форум.

Как сообщал УНН, Служба безопасности Украины отменила запрет на въезд в Украину мэру Перемышля Роберту Хоми.

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