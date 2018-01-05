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У Польщі зростає кількість шлюбів поляків з українками

Київ • УНН

 • 16516 перегляди

КИЇВ. 5 січня. УНН. В Республіці Польща реєструють збільшення кількості шлюбів поляків з українками. Про це повідомляє Польське Радіо, передає УНН.

У Польщі зростає кількість шлюбів поляків з українками

Видання зауважує, що за даними статистичного бюро в Любліні, впродовж останніх кількох років кількість мішаних польсько-українських подружжів подвоїлася. У 2016 році поляки уклали з іноземками 4662 шлюби, в 2017 з українками – 782 шлюби.

Професор Влодзімєж Пйонтковський з Факультету соціології каже, що таке явище знайоме соціологам, і колись поляки пов’язували свою долю з німцями, італійцями та греками.

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"Зверніть увагу, що найчастіше – і це цікаво як із соціологічної, так і культурологічної точки зору – дружина походить з бідніших країн, а чоловік – з багатших. Натомість тенденція, коли чоловіки-поляки одружуються з німками чи італійками – це маргінес", - додав професор.

Раніше, прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький заявив, що Польська Республіка прийняла до себе кілька десятків українських біженців.

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