У Польщі зростає кількість шлюбів поляків з українками
Київ • УНН
КИЇВ. 5 січня. УНН. В Республіці Польща реєструють збільшення кількості шлюбів поляків з українками. Про це повідомляє Польське Радіо, передає УНН.
Видання зауважує, що за даними статистичного бюро в Любліні, впродовж останніх кількох років кількість мішаних польсько-українських подружжів подвоїлася. У 2016 році поляки уклали з іноземками 4662 шлюби, в 2017 з українками – 782 шлюби.
Професор Влодзімєж Пйонтковський з Факультету соціології каже, що таке явище знайоме соціологам, і колись поляки пов’язували свою долю з німцями, італійцями та греками.
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"Зверніть увагу, що найчастіше – і це цікаво як із соціологічної, так і культурологічної точки зору – дружина походить з бідніших країн, а чоловік – з багатших. Натомість тенденція, коли чоловіки-поляки одружуються з німками чи італійками – це маргінес", - додав професор.
Раніше, прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький заявив, що Польська Республіка прийняла до себе кілька десятків українських біженців.