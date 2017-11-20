У Польщі прокоментували слова Туска про "план Кремля" в політиці Варшави

На думку Вітольда Ващиковського, "твіт" Дональда Туска є частиною масової організованої кампанії по стигматизації польського уряду.

"Туск та інші використовується для того, щоб показати, що в Польщі багато націоналістів. Це стигматизація поляків як ксенофобського і, до всього іншого, антисемітського суспільства. Ці спроби почалися ще до Маршу незалежності, щоб переконати світ у тому, що уряд Польщі має ксенофобський характер і не є цивілізованим", - зазначив глава Польського МЗС.

Повідомлення Дональда Туска також прокоментував глава Бюро національної безпеки Польщі Павел Солох.

"Він намагається показати, що здатний впливати на внутрішньополітичну сцену Польщі. Це дивно, якщо з огляду на ситуацію в Польщі. Ці слова будуть погано сприйняті. Вони здатні завдати шкоди, перш за все Польщі - не уряду "Права і справедливості" і його прихильникам, а всім полякам", - сказав Павло Солох.

Нагадаємо, Туск запідозрив "план Кремля" в політиці Варшави.