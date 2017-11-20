В Польше прокомментировали слова Туска о "плане Кремля" в политике Варшавы

По мнению Витольда Ващиковского, “твит” Дональда Туска является частью массовой организованной кампании по стигматизации польского правительства.

“Туск и другие используется для того, чтобы показать, что в Польше много националистов. Это стигматизация поляков как ксенофобского и, ко всему прочему, антисемитского общества. Эти попытки начались еще до Марша независимости, чтобы убедить мир в том, что правительство Польши носит ксенофобский характер и не является цивилизованным”, — отметил глава Польского МИД.

Сообщение Дональда Туска также прокомментировал глава Бюро национальной безопасности Польши Павел Солох.

“Он пытается показать, что способен влиять на внутриполитическую сцену Польши. Это странно, если учитывая ситуацию в Польше. Эти слова будут плохо восприняты. Они способны причинить вред, прежде всего Польше — не правительству „Права и справедливости“ и его сторонникам, а всем полякам”, — сказал Павел Солох.

Напомним, Туск заподозрил “план Кремля” в политике Варшавы.