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У Польщі поліції здався українець, якого шукали після поранення двох студентів

У Польщі поліції здався українець, якого шукали після поранення двох студентів

Київ • УНН

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КИЇВ. 29 листопада. УНН. У Польщі 19-річний українець, якого розшукували за ножові поранення двох студентів-співвітчизників, сам прийшов у відділок поліції. Про це повідомляє УНН з посиланням на пресслужбу поліції Підкарпатського воєводства.

“19-річний громадянин України, якого розшукували з вчорашнього дня, сьогодні вранці явився до відділку поліції в Жешуві. Чоловіка заарештували”, - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що поліція під наглядом прокуратури з’ясовує обставини інциденту, що стався напередодні у Жешуві. Українці, які потрапили до лікарні, мають серйозні травми.

Нагадаємо, у Польщі на двох українських студентів напали з ножем, їх госпіталізовано.

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