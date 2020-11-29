У Польщі поліції здався українець, якого шукали після поранення двох студентів
Київ • УНН
КИЇВ. 29 листопада. УНН. У Польщі 19-річний українець, якого розшукували за ножові поранення двох студентів-співвітчизників, сам прийшов у відділок поліції. Про це повідомляє УНН з посиланням на пресслужбу поліції Підкарпатського воєводства.
“19-річний громадянин України, якого розшукували з вчорашнього дня, сьогодні вранці явився до відділку поліції в Жешуві. Чоловіка заарештували”, - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що поліція під наглядом прокуратури з’ясовує обставини інциденту, що стався напередодні у Жешуві. Українці, які потрапили до лікарні, мають серйозні травми.
Нагадаємо, у Польщі на двох українських студентів напали з ножем, їх госпіталізовано.