У Польщі поліції здався українець, якого шукали після поранення двох студентів

“19-річний громадянин України, якого розшукували з вчорашнього дня, сьогодні вранці явився до відділку поліції в Жешуві. Чоловіка заарештували”, - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що поліція під наглядом прокуратури з’ясовує обставини інциденту, що стався напередодні у Жешуві. Українці, які потрапили до лікарні, мають серйозні травми.

Нагадаємо, у Польщі на двох українських студентів напали з ножем, їх госпіталізовано.