В Польше полиции сдался украинец, которого искали после ранения двух студентов

"19-летний гражданин Украины, разыскиваемый со вчерашнего дня, сегодня утром явился в отделение полиции в Жешуве. Мужчину арестовали", - говорится в сообщении.

Отмечается, что полиция под надзором прокуратуры выясняет обстоятельства инцидента, произошедшего накануне в Жешуве. Украинцы, которые попали в больницу, имеют серьезные травмы.

Напомним, в Польше на двух украинских студентов напали с ножом, они госпитализированы.