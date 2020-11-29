В Польше полиции сдался украинец, которого искали после ранения двух студентов
Киев • УНН
КИЕВ. 29 ноября. УНН. В Польше 19-летний украинец, которого разыскивали за ножевые ранения двух студентов-соотечественников, сам пришел в отделение полиции. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу полиции Подкарпатского воеводства.
"19-летний гражданин Украины, разыскиваемый со вчерашнего дня, сегодня утром явился в отделение полиции в Жешуве. Мужчину арестовали", - говорится в сообщении.
Отмечается, что полиция под надзором прокуратуры выясняет обстоятельства инцидента, произошедшего накануне в Жешуве. Украинцы, которые попали в больницу, имеют серьезные травмы.
Напомним, в Польше на двух украинских студентов напали с ножом, они госпитализированы.