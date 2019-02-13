У Польщі поліцейський відділок закидали "коктейлями Молотова"

Близько 9:00 (10.00 за київським часом) 13 лютого невідомий чоловік під'їхав на автомобілі до будівлі поліцейської дільниці і почав кидати в нього "коктейлі Молотова". Причому один з них вибив скло у вікні кімнати, де працює черговий поліцейський.

"Чоловік закидав будівлю відділення поліції "коктейлями Молотова". Один з них потрапив в фасад будівлі і здійнялася пожежа", - йдеться в повідомленні.

Вогонь швидко загасили. В результаті інциденту ніхто не постраждав.

Нагадаємо, в будинок учасника АТО в Кіровоградській області кинули пляшку з палаючою речовиною, в результаті чого постраждали жінка з малолітньою дитиною.