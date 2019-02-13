В Польше полицейский участок забросали "коктейлями Молотова"
Киев • УНН
КИЕВ. 13 февраля. УНН. В Польше полицейский участок в Шубине Куявско-Поморского воеводства забросали "коктейлями Молотова". Об этом сообщает УНН со ссылкой на радиостанцию RMF.
Около 9:00 (10.00 по киевскому времени) 13 февраля неизвестный мужчина подъехал на автомобиле к зданию полицейского участка и начал бросать в него "коктейли Молотова". Причем один из них выбил стекло в окне комнаты, где работает дежурный полицейский.
"Мужчина забросал здание отделения полиции "коктейлями Молотова". Один из них попал в фасад здания и возник пожар", - говорится в сообщении.
Огонь быстро потушили. В результате инцидента никто не пострадал.
Напомним, в дом участника АТО в Кировоградской области бросили бутылку с горящей веществом, в результате чего пострадали женщина с малолетним ребенком.