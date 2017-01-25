У Польщі побили українських студентів

“Інцидент стався в суботу, 21 січня, близько 15:30, коли українці поверталися з навчання в гуртожиток. По дорозі до них підійшли п’ятеро молодих людей, запитали, звідки вони і кому належить Львів — Україні чи Польщі. Після нетривалої дискусії поляки назвали українців бандерівцями і побили їх. Студенти отримали безпечні для життя і здоров’я травми”, — йдеться в повідомленні.

Поліція встановила особи нападників. Це були жителі Жешува віком 18-20 років. Зловмисників заарештовали і вони визнали свою провину. Їм загрожує до п’яти років ув’язнення. Справу передано в окружну прокуратуру.