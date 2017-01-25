В Польше избили украинских студентов
Киев • УНН
КИЕВ. 25 января. УНН. В польском городе Жешув группу украинских студентов избили пятеро местных жителей. Об этом сообщает пресс-служба местной полиции, передает УНН.
"Инцидент произошел в субботу, 21 января, около 15:30, когда украинцы возвращались с учебы в общежитие. По дороге к ним подошли пятеро молодых людей, спросили, откуда они и кому принадлежит Львов - Украине или Польше. После непродолжительной дискуссии поляки назвали украинцев бандеровцами и избили их. Студенты получили безопасные для жизни и здоровья травмы ", - говорится в сообщении.
Полиция установила личности нападавших. Это были жители Жешува в возрасте 18-20 лет. Злоумышленники были арестованы и они признали свою вину. Им грозит до пяти лет заключения. Дело передано в окружную прокуратуру.