У Польщі під час мітингів затримали 4 людей: серед них — племінник прем’єр-міністра
Київ • УНН
КИЇВ. 12 жовтня. УНН. Польськими містами прокотилась хвиля протестів на підтримку ЄС через те, що Конституційний суд країни постановив, що національна конституція має пріоритет над законодавством ЄС. Затримали щонайменше 4 демонстрантів, пише УНН з посиланням на DW.
Деталі
Десятки тисяч людей вийшли на протести проти рішення Конституційного суду про пріоритет польської конституції перед законодавством Євросоюзу увечері 10 жовтня. На мітингу у Варшаві поліція затримала чотирьох людей, серед них — племінник прем’єр-міністра Польщі Матеуша Моравецького.
У Варшаві, Гданську, Познані, Щецині, Кракові та низці інших міст люди скандували: “Ми — Європа”. Організатори акції у Варшаві та міська влада повідомляють про близько 100 тисяч учасників в акції лише в польській столиці.
Кілька десятків мітингарів оштрафували за підпал ракет, перешкоджання руху транспорту під час акції протесту та ходи до штаб-квартири правлячої націонал-консервативної партії “Право і справедливість”.
Доповнення
Протести викликало рішення Конституційного суду Польщі минулого тижня. Він постановив, що національне законодавство Польщі має більшу вагу, ніж законодавство ЄС.