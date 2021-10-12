В Польше во время митингов задержали 4 человек: среди них — племянник премьер-министра
Киев • УНН
КИЕВ. 12 октября. УНН. Польскими городами прокатилась волна протестов в поддержку ЕС из-за того, что Конституционный суд страны постановил, что национальная конституция имеет приоритет над законодательством ЕС. Задержали менее 4 демонстрантов, пишет УНН со ссылкой на DW.
Детали
Десятки тысяч людей вышли на протесты против решения Конституционного суда о приоритете польской конституции перед законодательством Евросоюза вечером 10 октября. На митинге в Варшаве полиция задержала четырех человек, среди них — племянник премьер-министра Польши Матеуша Моравецкий.
В Варшаве, Гданьске, Познани, Щецине, Кракове и ряде других городов люди скандировали: “Мы — Европа”. Организаторы акции в Варшаве и городские власти сообщают об около 100 000 участников в акции только в польской столице.
Несколько десятков митингующих оштрафовали за поджог ракет, препятствование движению транспорта во время акции протеста и шествия в штаб-квартиру правящей национал-консервативной партии “Право и справедливость”.
Дополнение
Протесты вызвало решение Конституционного суда Польши на прошлой неделе. Он постановил, что национальное законодательство Польши имеет больший вес, чем законодательство ЕС.