У Польщі очікують втручання Росії у політику країни

“Якщо Росія намагається вплинути на хід виборів у Франції або в Німеччині, то, очевидно, що мусимо очікувати втручання Росії у політичну сцену Польщі... Цілком очевидно, що дестабілізація польської держави тоді, коли американські війська прибувають до нашої країни і тоді, коли у Білому домі відбувається зміна адміністрації, яка не повинна на всі сто відсотків підтримувати рішення про ротаційну присутність американських сил, на руку Влідіміру Путіну”, — наголосив А.Бєлян.

Він також додав, що польські політики мають розуміти, що на тому, що відбувається у парламенті, намагаються щось виграти агенти впливу Росії.

“Якщо додамо до цього факт, що біля Сейму протестувала також відверто проросійська партія "Зміна", яка насправді не є членом Комітету захисту демократії, то це добре показує, що на тому, що відбувається у польському парламенті, пробують також щось виграти агенти впливу Росії, а політики опозиції повинні це добре розуміти”, — сказав віце-спікер.

Нагадаємо, 13 січня американські солдати та озброєння, які мають посилити східні кордони НАТО, прибули до місця дислокації в Польщі.