В Польше ожидают вмешательства России в политику страны
Киев • УНН
КИЕВ. 16 января. УНН. Вице-спикер Сената Польши Адам Белян заявил, что Польша должна ожидать вмешательства России в политику страны, передает УНН со ссылкой на "Польское радио".
"Если Россия пытается повлиять на ход выборов во Франции или в Германии, то, очевидно, что должны ожидать вмешательства России в политическую сцену Польши... Совершенно очевидно, что дестабилизация польского государства, когда американские войска прибывают в нашу страну и тогда, когда в Белом доме происходит смена администрации, которая не должна на все сто процентов поддерживать решение о ротационном присутствии американских сил, на руку Влидимиру Путину", - подчеркнул А.Белян.
Он также добавил, что польские политики должны понимать, что то, что происходит в парламенте, пытаются что-то выиграть агенты влияния России.
"Если добавим к этому факт, что у Сейма протестовала также откровенно пророссийская партия "Смена", которая на самом деле не является членом Комитета защиты демократии, то это хорошо показывает, что то, что происходит в польском парламенте, пытаются также что-то выиграть агенты влияния России, а политики оппозиции должны это хорошо понимать", - сказал вице-спикер.
Напомним, 13 января американские солдаты и вооружение, которые должны усилить восточные границы НАТО, прибыли к месту дислокации в Польше.