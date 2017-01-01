У Польщі нетверезий водій з України насмерть збив двох підлітків

"30-річний водій з України за кілька хвилин перед настанням Нового року, скоїв наїзд на дві дівчини 14 і 16 років, який виявився для них смертельним. Як встановили правоохоронці, чоловік, який їхав позашляховиком, з’їхав на тротуар, зламав перила і впав у річку. Дівчата підліткового віку померли на місці. Отримала поранення також пасажирка, яка сиділа поруч з водієм. Вона у тяжкому стані перебуває у шпиталі. Виявляється, що українець, який сидів за кермом, правдоподібно, був у нетверезому стані. Обставини інциденту досліджує поліція", - повідомив журналіст Пйотр Кашувара з Радіо Вроцлав.

Правоохоронці повідомили, що водій Джипа був у стані сильного алкогольного сп’яніння і мав в організмі близько двох проміле алкоголю. А дорожнє покриття дороги було досить слизьке.

Як повідомляв УНН, внаслідок масштабного ДТП в Баварії загинуло шестеро осіб.