В Польше нетрезвый водитель из Украины насмерть сбил двух подростков
Киев • УНН
КИЕВ. 1 января. УНН. В Польше начали следствие в отношении украинского водителя внедорожника, который в новогоднюю ночь, в городе Еленя Гора, на юго-западе Польши, совершил смертельный наезд на двух подростков, которые погибли на месте, передает УНН со ссылкой на Польское радио.
"30-летний водитель из Украины за несколько минут перед наступлением Нового года, совершил наезд на двух девушек 14 и 16 лет, который оказался для них смертельным. Как установили правоохранители, мужчина, который ехал на внедорожнике, съехал на тротуар, сломал перила и упал в реку. Девушки подросткового возраста скончались на месте. Получила ранения также пассажирка, которая сидела рядом с водителем. Она в тяжелом состоянии находится в больнице. Оказывается, что украинец, который сидел за рулем, вероятно, был в нетрезвом состоянии. Обстоятельства инцидента исследует полиция ", - сообщил журналист Петр Кашувара с Радио Вроцлав.
Правоохранители сообщили, что водитель джипа был в состоянии сильного алкогольного опьянения и имел в организме около двух промилле алкоголя. А дорожное покрытие дороги было достаточно скользкое.
Как сообщал УНН, в результате масштабного ДТП в Баварии погибли шесть человек .