У Польщі бракує вчителів: шукають українських освітян
Київ • УНН
КИЇВ. 29 серпня. УНН. У Польщі зіткнулися з проблемою браку вчителів у школах, де кількість учнів збільшилася через українських біженців. Про це повідомляє польське видання Wroclaw.pl, інформує УНН.
Деталі
Зокрема, у вроцлавських школах навчається декілька тисяч дітей з України. Директори шкіл шукають українців на посади вчителя та помічника вчителя.
Вроцлав та ЮНІСЕФ розпочали проєкт, метою якого є збір інформації про осіб, які мають право навчати у школі.
Охочі можуть заповнити анкету, після цього її вивчать директори шкіл. Якщо дані зацікавлять потенційного роботодавця, то він запросить людину на співбесіду.
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"Внаслідок російської агресії до Вроцлава приїхало декілька десятків тисяч українців. Серед них є діти, які розпочали навчання у вроцлавських школах. Дуже часто виникають складнощі, з якими важко впоратися як учням, так і школам. У зв’язку з тим виникла потреба (і бажання) працевлаштування осіб з України", – ідеться у повідомленні.
Доповнення
У Польщі школярі з України вдень відвідували місцеві навчальні заклади, а після обіду навчалися онлайн. Таким чином деякі українські школярі перебувають у двох системах освіти одночасно, це може викликати перевантаження.