В Польше не хватает учителей: ищут украинских педагогов

Детали

В частности, во вроцлавских школах учится несколько тысяч детей из Украины. Директора школ ищут украинцев на должности учителя и помощника учителя.

Вроцлав и ЮНИСЕФ начали проект, целью которого является сбор информации о людях, которые имеют право обучать в школе.

Желающие могут заполнить анкету, после этого ее изучат директора школ. Если данные заинтересуют потенциального работодателя, он пригласит человека на собеседование.

Цитата

"В результате российской агрессии во Вроцлав приехали несколько десятков тысяч украинцев. Среди них есть дети, которые начали обучение во вроцлавских школах. Очень часто возникают сложности, с которыми трудно справиться как ученикам, так и школам. В связи с этим возникла потребность (и желание) трудоустройства людей из Украины", – говорится в сообщении.

Дополнение

В Польше школьники из Украины днем ​​посещали местные учебные заведения, а после обеда учились онлайн. Таким образом, некоторые украинские школьники находятся в двух системах образования одновременно, это может вызвать перегрузку.