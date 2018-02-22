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У Польщі на два роки засудили двох відставних генералів комуністичної Служби безпеки

У Польщі на два роки засудили двох відставних генералів комуністичної Служби безпеки

Київ • УНН

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КИЇВ. 22 лютого. УНН. У Польщі двох відставних генералів комуністичної Служби безпеки засудили до двох років позбавлення волі за незаконний виклик під час воєнного стану опозиціонерів на нібито військові навчання. Про це повідомляє Польське радіо, передає УНН

Суд визнав, що вчинені підсудними діяння полягали у переслідуванні потерпілих з політичних міркувань і їх потрібно кваліфікувати як вчинення комуністичних злочинів та злочинів проти людства. На думку суддів, покарання позбавленням волі до двох років є цілком відповідним

"у зв’язку з високим ступенем вини обох обвинувачених, зважаючи на масову масштабність порушень основних прав людини щодо 304 постраждалих осіб, зважаючи на особливу важливість порушених положень, що регулюють проходження військової служби, зважаючи на вчинення проступку підсудними на високих державних посадах і, таким чином, на високий ступінь завданої шкоди".

За словами прокурорів Інституту національної пам’яті Польщі, військові навчальні збори опозиціонерів під час воєнного стану стали приводом для тюремного ув’язнення понад 300 людей. Через виклик наприкінці 1982 – на початку 1983 року опозиціонери провели три зимові місяці на полігоні у місті Хелмно. Вони спали у наметах, їм видали старе взуття та військову форму, опозиціонерам також веліли виконувати різні, найчастіше недоцільні, завдання, наприклад копання ровів.

Нагадаємо, міністр закордонних справ Польщі Яцек Чапутович під час виступу в Раді безпеки ООН заявив, що Польща підтримує введення миротворців на Донбас.

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