Суд признал, что совершенные подсудимыми деяния заключались в преследовании пострадавших по политическим соображениям и их нужно квалифицировать как совершение коммунистических преступлений и преступлений против человечества. По мнению судей, наказание в виде лишения свободы до двух лет вполне соответствующим.

"В связи с высокой степенью вины обоих обвиняемых, несмотря на массовую масштабность нарушений основных прав человека по 304 пострадавших, учитывая особую важность затронутых положений, регулирующих прохождение военной службы, несмотря на совершение проступка подсудимыми на высоких государственных должностях и, таким образом, высокую степень причиненного вреда".

По словам прокуроров Института национальной памяти Польши, военные учебные сборы оппозиционеров во время военного положения стали поводом для тюремного заключения более 300 человек. Через вызов в конце 1982 года - в начале 1983 года оппозиционеры провели три зимних месяца на полигоне в городе Хелмно. Они спали в палатках, им выдали старую обувь и военную форму, оппозиционерам также велели выполнять разные, чаще всего нецелесообразны, задачи, например копание рвов.

Напомним, министр иностранных дел Польши Яцек Чапутович во время выступления в Совете безопасности ООН заявил, что Польша поддерживает введение миротворцев на Донбасс.