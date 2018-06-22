У Польщі автобус втрапив у ДТП, щоб не збити косулю, є поранені
Київ • УНН
КИЇВ. 22 червня УНН. У Підкарпатському воєводстві Польщі на дорозі Гродзіска в районі Лежайську автобус з’їхав у кювет, намагаючись уникнути зіткнення з косулею. Про це повідомила TVP Info речниця підкарпатської поліції Марта Табаш-Ригель, передає УНН.
"Шість осіб отримали незначні поранення після того як автобус, в якому вони подорожували, з’їхав до рову" - сказала вона.
Водій автобуса хотів уникнути зіткнення з косулею.
Постраждалих пасажирів відвезли до найближчої лікарні. Їх життю і здоров’ю нічого не загрожує.
Як повідомляв УНН, неповнолітні потрапили у ДТП у с. Чорноморка Миколаївської області. Вони без дозволу взяли автомобіль, щоб покататися. Про це повідомив відділ комунікації поліції у Миколаївській області.