У Польщі автобус втрапив у ДТП, щоб не збити косулю, є поранені

"Шість осіб отримали незначні поранення після того як автобус, в якому вони подорожували, з’їхав до рову" - сказала вона.

Водій автобуса хотів уникнути зіткнення з косулею.

Постраждалих пасажирів відвезли до найближчої лікарні. Їх життю і здоров’ю нічого не загрожує.



Як повідомляв УНН, неповнолітні потрапили у ДТП у с. Чорноморка Миколаївської області. Вони без дозволу взяли автомобіль, щоб покататися. Про це повідомив відділ комунікації поліції у Миколаївській області.