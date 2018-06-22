В Польше автобус попал в ДТП, чтобы не сбить косулю, есть раненые

"Шесть человек получили незначительные ранения после того как автобус, в котором они путешествовали, съехал в ров", - сказала она.

Водитель автобуса хотел избежать столкновения с косулей.

Пострадавших пассажиров увезли в ближайшую больницу. Их жизни и здоровью ничего не угрожает.



Как сообщал УНН, несовершеннолетние попали в ДТП в с. Черноморка Николаевской области. Они без разрешения взяли автомобиль, чтобы покататься. Об этом сообщил отдел коммуникации полиции в Николаевской области.