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У поліції заявили про викриття "схеми" привласнення грошей посадовцями "Укренерго"

У поліції заявили про викриття "схеми" привласнення грошей посадовцями "Укренерго"

Київ • УНН

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КИЇВ. 5 вересня. УНН. Правоохоронці встановили факти злочинної діяльності посадовців НЕК "Укренерго" під час проведення конкурсних торгів. Про це повідомила пресслужба Департаменту захисту економіки Національної поліції України, передає УНН.

"У межах кримінального провадження було встановлено та задокументовано факти злочинної діяльності посадових осіб енергетичної компанії під час проведення конкурсних торгів із закупівлі товарів, робіт і послуг для потреб підприємства. За попередніми даними сума збитків становить понад 40 мільйонів гривень", - йдеться в повідомленні.

Нині оперативники департаменту, слідчі Головного слідчого управління Нацполіції за процесуального керівництва Генпрокуратури проводять санкціоновані обшуки на території Києва, Харкова, Львова та Київської області в офісних приміщеннях та за місцем мешкання осіб, причетних до протиправної діяльності.

Триває досудове розслідування.

Крім того, у пресслужбі "Укренерго" УНН розповіли, що правоохоронці заблокували виходи у центральному офісі НЕК "Укренерго" у Києві.

"У нас із будівлі (у центральному офісі НЕК "Укренерго" у Києві – ред.) правоохоронці заблокували виходи. Тобто ми не можемо вийти, о 17:00 у нас закінчився робочий день…" - сказала керівник пресслужби "Укренерго" Антоніна Бажан.

Нагадаємо, раніше в "Укренерго" заявили, що Національна поліція України проводить обшуки у центральному офісі компанії у Києві, а також у помешканнях п’яти керівників компанії.

Українські Національні Новини

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