В полиции заявили о разоблачении "схемы" присвоения денег должностными лицами "Укрэнерго"

"В рамках уголовного производства были установлены и задокументированы факты преступной деятельности должностных лиц энергетической компании во время проведения конкурсных торгов по закупке товаров, работ и услуг для нужд предприятия. По предварительным данным сумма ущерба составляет более 40 миллионов гривен", - говорится в сообщении.

Сейчас оперативники департамента, следователи Главного следственного управления Нацполиции под процессуальным руководством Генпрокуратуры проводят санкционированные обыски на территории Киева, Харькова, Львова и Киевской области в офисных помещениях и по месту жительства лиц, причастных к противоправной деятельности.

Продолжается досудебное расследование.

Кроме того, в пресс-службе "Укрэнерго" УНН рассказали, что правоохранители заблокировали выходы в центральном офисе НЭК "Укрэнерго" в Киеве.

"У нас из здания (в центральном офисе НЭК" Укрэнерго "в Киеве — ред.) правоохранители заблокировали выходы. То есть мы не можем выйти, в 17:00 у нас закончился рабочий день ..." - сказала руководитель пресс-службы "Укрэнерго" Антонина Бажан.

Напомним, ранее в "Укрэнерго" заявили, что Национальная полиция Украины проводит обыски в центральном офисе компании в Киеве, а также в помещениях пяти руководителей компании.