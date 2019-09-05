В полиции заявили о разоблачении "схемы" присвоения денег должностными лицами "Укрэнерго"
Киев • УНН
КИЕВ. 5 сентября. УНН. Правоохранители установили факты преступной деятельности должностных лиц НЭК "Укрэнерго" во время проведения конкурсных торгов. Об этом сообщила пресс-служба Департамента защиты экономики Национальной полиции Украины, передает УНН.
"В рамках уголовного производства были установлены и задокументированы факты преступной деятельности должностных лиц энергетической компании во время проведения конкурсных торгов по закупке товаров, работ и услуг для нужд предприятия. По предварительным данным сумма ущерба составляет более 40 миллионов гривен", - говорится в сообщении.
Сейчас оперативники департамента, следователи Главного следственного управления Нацполиции под процессуальным руководством Генпрокуратуры проводят санкционированные обыски на территории Киева, Харькова, Львова и Киевской области в офисных помещениях и по месту жительства лиц, причастных к противоправной деятельности.
Продолжается досудебное расследование.
Кроме того, в пресс-службе "Укрэнерго" УНН рассказали, что правоохранители заблокировали выходы в центральном офисе НЭК "Укрэнерго" в Киеве.
"У нас из здания (в центральном офисе НЭК" Укрэнерго "в Киеве — ред.) правоохранители заблокировали выходы. То есть мы не можем выйти, в 17:00 у нас закончился рабочий день ..." - сказала руководитель пресс-службы "Укрэнерго" Антонина Бажан.
Напомним, ранее в "Укрэнерго" заявили, что Национальная полиция Украины проводит обыски в центральном офисе компании в Киеве, а также в помещениях пяти руководителей компании.