У поліції запевнили, що затримають замовника вбивства Гандзюк
Київ • УНН
КИЇВ. 4 листопада. УНН. Замовник вбивства громадської активістки й радниці мера Херсона Катерини Гандзюк обов’язково буде встановлений і затриманий. Про це заявив перший заступник голови Нацполіції України В'ячеслав Аброськін у Facebook, передає УНН.
"Співчуваю близьким Катерини Гандзюк. Світла їй пам'ять. Злочинці, організатор та виконавці, які скоїли цей страшний злочин, вже затримані Національною поліцією. Триває розслідування. Замовник обов'язково буде встановлений та затриманий", - зазначив Аброськін.
При цьому він додав, що "всі причетні повинні бути притягнуті до відповідальності".
Нагадаємо, сьогодні вранці народний депутат Олена Сотник повідомила, що радниці мера Херсона Катерини Гандзюк, яку наприкінці липня облили кислотою, "більше немає". Цю інформацію пізніше підтвердили в поліції.
Як повідомило УНН джерело у правоохоронних органах, за попередніми даними, причиною смерті став тромб.
Після смерті Гандзюк справу нападу на неї з кислотою перекваліфікували на вбивство.