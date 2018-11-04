В полиции заверили, что задержат заказчика убийства Гандзюк
Киев • УНН
КИЕВ. 4 ноября. УНН. Заказчик убийства общественной активистки и советницы мэра Херсона Екатерины Гандзюк обязательно будет установлен и задержан. Об этом заявил первый заместитель председателя Нацполиции Украины Вячеслав Аброськин в Facebook, передает УНН.
"Сочувствую близким Екатерины Гандзюк. Светлая ей память. Преступники, организатор и исполнители, которые совершили это страшное преступление, уже задержаны Национальной полицией. Ведется расследование. Заказчик обязательно будет установлен и задержан", - отметил Аброськин.
При этом он добавил, что "все причастные должны быть привлечены к ответственности".
Напомним, сегодня утром народный депутат Елена Сотник сообщила, что советницы мэра Херсона Екатерины Гандзюк, которую в конце июля облили кислотой, "больше нет". Эту информацию позже подтвердили в полиции.
Как сообщил УНН источник в правоохранительных органах, по предварительным данным, причиной смерти стал тромб.
После смерти Гандзюк дело нападения на нее с кислотой переквалифицировали на убийство.