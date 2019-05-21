У поліції розповіли про напад на представника "Нацкорпусу"
Київ • УНН
КИЇВ. 21 травня. УНН. Поліція перевіряє інформацію про напад на представника "Нацкорпусу". Про це УНН повідомили у відділі комунікації поліції Харківської області.
"Є громадянин, житель Харкова, якому 46 років, який сьогодні вранці потерпів від невідомих осіб – на нього напали двоє невідомих чоловіків", - зазначили у поліції.
За даними поліції, інформація зареєстрована у Журналі єдиного обліку заяв та повідомлень. Наразі вирішується питання щодо кваліфікації вказаної події за Кримінальним кодексом України.
Для встановлення усіх обставин до потерпілого у лікарню була направлена слідчо-оперативна група.
Щодо того, чи є харків’янин представником "Національного корпусу", у поліції додали, що у соціальних мережах наразі фігурує людина з ім’ям та прізвищем, яка знаходиться у лікарні, і з якою працюють працівники слідчо-оперативної групи.
Раніше у прес-службі Національного корпусу повідомили, що у Харкові вчинено замах на їхнього представника Ігора Блохіна.