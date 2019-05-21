В полиции рассказали о нападении на представителя "Нацкорпуса"
Киев • УНН
КИЕВ. 21 мая. УНН. Полиция проверяет информацию о нападении на представителя "Нацкорпуса". Об этом УНН сообщили в отделе коммуникации полиции Харьковской области.
"Есть гражданин, житель Харькова, которому 46 лет, который сегодня утром пострадал от неизвестных лиц - на него напали двое неизвестных мужчин", - отметили в полиции.
По данным полиции, информация зарегистрирована в журнале единого учета заявлений и сообщений. Сейчас решается вопрос о квалификации указанного события по Уголовному кодексу Украины.
Для установления всех обстоятельств к потерпевшему в больницу была направлена следственно-оперативная группа.
Относительно того, является харьковчанин представителем "Национального корпуса", в полиции добавили, что в социальных сетях пока фигурирует человек с именем и фамилией, который находится в больнице, и с которым работают сотрудники следственно-оперативной группы.
Ранее в пресс-службе Национального корпуса сообщили, что в Харькове совершено покушение на их представителя Игоря Блохина.