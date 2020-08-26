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У поліції розповіли подробиці загибелі жінки на столичній Троєщині

Київ • УНН

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КИЇВ. 26 серпня. УНН. На столичній Троєщині жінка випала з вікна, поки нікого з родичів не було вдома. Наразі слідчо-оперативна група продовжує працювати на місці. Про це в коментарі УНН повідомили в прес-службі Деснянського управління поліції ГУНП в Києві.

У поліції розповіли подробиці загибелі жінки на столичній Троєщині

“Жінка 1966 року народження на даний час проживала зі своєю донькою, чоловіком доньки та онукою, які у цей час пішли на прогулянку, а коли повернулися виявили мертвою свою родичку. Оперативно-слідча група до сих пір працює на місці. Наразі кримінальне провадження ще не відкрито. Попередньо, це буде ст. 115 ККУ з додатковою кваліфікацією „самогубство“”, — зазначили у пресслужбі.

Нагадаємо, У Києві на Троєщині загинула жінка внаслідок падіння з вікна багатоповерхівки.

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