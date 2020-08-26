У поліції розповіли подробиці загибелі жінки на столичній Троєщині

“Жінка 1966 року народження на даний час проживала зі своєю донькою, чоловіком доньки та онукою, які у цей час пішли на прогулянку, а коли повернулися виявили мертвою свою родичку. Оперативно-слідча група до сих пір працює на місці. Наразі кримінальне провадження ще не відкрито. Попередньо, це буде ст. 115 ККУ з додатковою кваліфікацією „самогубство“”, — зазначили у пресслужбі.

Нагадаємо, У Києві на Троєщині загинула жінка внаслідок падіння з вікна багатоповерхівки.