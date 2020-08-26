У Києві на Троєщині з вікна багатоповерхівки випала жінка

Відповідаючи на питання, чи дійсно на Троєщині загинула жінка після падіння з вікна багатоповерхівки, в поліції сказали: "Так".

"Наразі слідчо-оперативна група знаходиться на місця події, встановлюється особисті дані жінки і з якого поверху вона впала", - додали в прес-службі.

Нагадаємо, в місті Дружківка Донецької області трирічна дівчинка сперлася на москітну сітку і випала з вікна третього поверху.