В Киеве на Троещине с окна многоэтажки выпала женщина

Отвечая на вопрос, действительно ли на Троещине погибла женщина после падения с окна многоэтажки, в полиции сказали: “Да”.

“Сейчас следственно-оперативная группа находится на места события, устанавливается личные данные женщины и с какого этажа она упала”, — добавили в прес-службе.

Напомним, в городе Дружковка Донецкой области трехлетняя девочка оперлась на москитную сетку и выпала из окна третьего этажа.