В Киеве на Троещине с окна многоэтажки выпала женщина
Киев • УНН
КИЕВ. 26 августа. УНН. В Киеве на Троещине погибла женщина вследствии падения с окна многоэтажки. Об этом в комментарии УНН сообщили в прес-службе Деснянского управления полиции ГУНП в Киеве.
Отвечая на вопрос, действительно ли на Троещине погибла женщина после падения с окна многоэтажки, в полиции сказали: “Да”.
“Сейчас следственно-оперативная группа находится на места события, устанавливается личные данные женщины и с какого этажа она упала”, — добавили в прес-службе.
Напомним, в городе Дружковка Донецкой области трехлетняя девочка оперлась на москитную сетку и выпала из окна третьего этажа.